 

Зеленский напоминает неадекватного комедианта, который гастролирует по миру – эксперт Руденко

28.04.2021, 18:32, Разное
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Украинский лидер назвал город-государство наиболее подходящим местом для беседы с российским коллегой о Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что Ватикан не является заинтересованной стороной конфликта и не имеет военно-политических или экономических интересов.

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко раскритиковал идею главы государства. Он заявил, что тему Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона. Эксперт считает, что Зеленский не может самостоятельно принимать решения, и поэтому постоянно оглядывается на Запад.

Руденко подчеркнул, что Ватикан не имеет никакого отношения к Украине. Он напомнил, что именно вмешательство католиков в конце XVI века привело к образованию Униатской церкви. По словам депутата, униатские священники в 2013-2014 годах разжигали ненависть к жителям Донбасса.

“В связи со всем этим Владимир Зеленский напоминает неадекватного комедианта, который гастролирует по миру”, – заключил эксперт.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Родион Мирошник обвинил власти Украины в том, что они пытаются сорвать реализацию Минских соглашений. Он предположил, что Владимир Зеленский юлит, потому что его устраивают боевые действия на юго-востоке страны.



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