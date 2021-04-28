Медики назвали симптомы непереносимости алкоголя

Медики рассказали о симптомах непереносимости алкоголя. Во время пандемии стала актуальной проблема потребления спиртных напитков. В ряде стран оно выросло, поскольку люди находились в состоянии стресса и соблюдали самоизоляцию.

Непереносимость алкоголя проявляется в виде воспалительной реакции организма на компоненты спиртных напитков. Она не связана с тем, как быстро у человека наступает стадия опьянения. Важное значение в этом случае имеют симптомы. Признаки данного состояния появляются примерно через полчаса после употребления алкоголя, они могут давать знать о себе в течение нескольких часов. Речь идет об отеке лица, покраснении щек, насморке, тошноте, учащенном сердцебиении, головной боли, низком кровяном давлении, затрудненном дыхании, диарее, крапивнице.

У некоторых людей присутствует ярко выраженная склонность к непереносимости алкоголя. Например, их организм с рождения не способен вырабатывать фермент, расщепляющий спиртные напитки. Важно знать, какие компоненты алкоголя вызывают непереносимость. Ими могут быть глютен, виноград, хмель, ячмень. Скорее всего, их присутствие в пищевом рационе также вызовет определенную реакцию.

Источник: yandex.ru