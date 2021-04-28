Мирослава Карпович засветила кольцо на безымянном пальце

В своем микроблоге Instagram Мирослава Карпович показала, как ее собрали стилисты для выхода в свет на премьеру картины «Девятаев». При этом актриса засветила кольцо с камнем, которое у нее было на безымянном пальце правой руки.

Обычно такие украшения дарят девушкам на помолвку, поэтому поклонники предположили, что звезде «Папиных дочек» Павел Прилучный сделал предложение. Мирослава Карпович в кадре буквально светится от счастья. Кроме этого, влюбленные впервые приехали вместе на мероприятие. Актер пошел сразу на «красную дорожку», а его спутница предпочла обойти журналистов стороной. Поклонников несколько расстроил уставший и опухший вид звезды «Девятаева», а также «пугающая» худоба Мирославы Карпович.

О том, что у знаменитостей роман, общественность узнала прошлым летом. Отношения Карпович и Прилучного развивались достаточно стремительно. Согласно слухам в Сети, детям актера звезда «Папиных дочек» понравилась не сразу, но она смогла все-таки найти к ним подход.

Источник: 7days.ru