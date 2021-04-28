Врачи назвали лучшие упражнения для профилактики инфаркта

Инфаркт является одной из наиболее частых причин смертности пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы. Врачи-кардиологи рассказали о лучших упражнениях для профилактики этого опасного состояния.

Лучшим способом предупреждения любого недуга или болезненного состояния является профилактика. Врачи-кардиологи назвали простые и доступные способы избежать обострения проблем с сердцем и сосудами. Как оказалось, надолго сохранить здоровье помогут занятия физкультурой. Доктор медицинских наук Вера Ларина пояснила о лучших упражнениях, служащих хорошим «щитом» для организма.

В первую очередь завкафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова рекомендует правильно подойти к выбору вида спорта. Нагрузки, которые выполняет человек, должны не только приносить пользу, но и быть посильными. Физкультура для профилактики инфаркта будет действенна, только если она человеку нравится. Также важны консультации с лечащим врачом, который подскажет, стоит ли выполнять те или иные упражнения.

Лучше всего избрать прогулки, не более получаса ежедневно в ровном темпе. Также полезна «ходьба на ягодицах», ее выполняют сидя на полу с выпрямленными или согнутыми в коленях ногами. Пациент делает на ягодицах по восемь шагов, сначала вперед, потом назад в несколько заходов. Такое упражнение тоже полагается делать каждый день.

Ещё одним хорошим тренингом будут «движения рыбки» лежа на спине. При этом голова и пятки должны оставаться неподвижными, а извиваться телом необходимо ежедневно не более 8 минут. Кроме консультаций у доктора, перед тем как приступить к выполнению той или иной программы занятий, следует нормализовать кровяное давление и уровень сахара.

Источник: rg.ru