 

Врачи назвали лучшие упражнения для профилактики инфаркта

28.04.2021, 18:26, Разное
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Инфаркт является одной из наиболее частых причин смертности пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы. Врачи-кардиологи рассказали о лучших упражнениях для профилактики этого опасного состояния.
Лучшим способом предупреждения любого недуга или болезненного состояния является профилактика. Врачи-кардиологи назвали простые и доступные способы избежать обострения проблем с сердцем и сосудами. Как оказалось, надолго сохранить здоровье помогут занятия физкультурой. Доктор медицинских наук Вера Ларина пояснила о лучших упражнениях, служащих хорошим «щитом» для организма.

В первую очередь завкафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова рекомендует правильно подойти к выбору вида спорта. Нагрузки, которые выполняет человек, должны не только приносить пользу, но и быть посильными. Физкультура для профилактики инфаркта будет действенна, только если она человеку нравится. Также важны консультации с лечащим врачом, который подскажет, стоит ли выполнять те или иные упражнения.

Лучше всего избрать прогулки, не более получаса ежедневно в ровном темпе. Также полезна «ходьба на ягодицах», ее выполняют сидя на полу с выпрямленными или согнутыми в коленях ногами. Пациент делает на ягодицах по восемь шагов, сначала вперед, потом назад в несколько заходов. Такое упражнение тоже полагается делать каждый день.

Ещё одним хорошим тренингом будут «движения рыбки» лежа на спине. При этом голова и пятки должны оставаться неподвижными, а извиваться телом необходимо ежедневно не более 8 минут. Кроме консультаций у доктора, перед тем как приступить к выполнению той или иной программы занятий, следует нормализовать кровяное давление и уровень сахара.

Источник: rg.ru



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