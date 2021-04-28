У четверти госпитализированных с COVID-19 детей симптомы сохраняются до 5 месяцев



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Исследование еще не прошло экспертную оценку и пока опубликовано в виде препринта, одна уже привлекло внимание медицинской общественности. Ученые провели опрос родителей 518 детей до 18 лет (средний возраст 10 лет), которые были госпитализированы в ДГКБ им. Башляевой в период с апреля по август прошлого года.

Результаты показали, что у четверти пациентов (24,3%) симптомы COVID-19 сохранялись в течение семи-девяти месяцев после выписки. Чаще всего родители сообщали о постоянной усталости (10%), нарушениях сна (7%), потери обоняния и вкуса (6%). Комплексные симптомы выявлены у 8,4% детей в этой когорте. Примечательно, что наибольшему риску постковидных проявлений подвержены дети 12-18 лет, а также имеющие аллергию в анамнезе.

«Самая распространенная проблема — это усталость. Надо понимать, что речь не об усталости в течение одного-двух дней, мы говорим о стойком симптоме, причину которого необходимо определить», — цитирует The Guardian одного из авторов исследования, врача-педиатра Сеченовского университета Даниила Мунблита.

По данным исследования, 16% маленьких пациентов начали испытывать хроническую усталость вскоре после выписки, а в течение нескольких месяцев этот показатель снизился до 12%. Однако в последствии динамика снижения значительно замедлилась и спустя семь месяцев 11% детей все еще страдали от упадка сил и энергии. У более чем 8% детей обоняние не вернулось после выписки и на момент проведения опроса не восстановилось у 6%.

Ранее итальянские и российские ученые провели аналогичный опрос среди воспитателей и педагогов 129 детей, большинство из которых перенесли инфекцию легко или бессимптомно. Общий срок наблюдения с момента постановки диагноза составил 163 дня. Только 42% пациентов полностью выздоровели, более половины детей имели минимум один симптом спустя 120 дней после выявления COVID-19. У 36% из них был один-два признака постковидного синдрома, у 23% — три и больше.

Чаще всего дети жаловались на бессонницу (18,6%), сдавленность и боль в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%), мышечные боли 10,1%). Также педагоги отметили быструю утомляемость (10%) и проблемы с концентрацией внимания (10%). Некоторые дети сообщали о постоянной ломоте в суставах, головных болях и учащенном сердцебиении. В 43% случаях симптомы постковидного синдрома были настолько серьезными, что мешали вести полноценную жизнь.

Примечательно, что симптомы постковидного синдрома (long covid) выявлялись даже у тех маленьких пациентов, которые были бессимптомными носителями инфекции.