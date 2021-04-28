Спорткар Lotus Emira покажут 6 июля

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28.04.2021, 18:22, Новости дня
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Известная компания Lotus поделилась тизером, посвященным новому спорткару Lotus Emira.

Официальная презентация состоится 6 июля. Особый интерес к транспортному средству проявляется в том, что предложенная новинка Emira является последней, которая выпускается с бензиновым мотором. Кроме того, здесь применили 3,5-литровый бензиновый двигатель, однако его мощность пока не сообщается. Что касается другой новинки Lotus Evija, то здесь задействовали более экологичный агрегат при мощности 2000 л.с.

Автомобиль способен разогнаться до сотни за 3 секунды, а его запас хода достигает 320 километров. Остальные подробности о неанонсированном автомобиле будут известны уже в ходе приближающейся презентации данного автомобиля.



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