 

Марка KIA представит новый компактвэн

28.04.2021, 18:22, Новости дня
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Известный бренд KIA в скором времени представит на индийском рынке новый компактвэн.

Известно, что автомобиль получит трехрядный салон для комфортного размещения 7 человек. Кроме того, эксперты предполагают, что автомобиль окажется все же компактнее, чем популярный минивэн Carnival. Под капотом новинки установят 1,5-литровый бензиновый двигатель на 115 л.с. Кроме того, появится также дизельный экземпляр с мощностью 115 л.с.

Напомним, южнокорейская марка уже продает на индийском рынке модели Seltos, Sonet и Carnival, где осуществляется их местная сборка. Кроме того, в дальнейшем планируется продолжить расширение линейки моделей автомобилей KIA для внутреннего рынка страны.



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