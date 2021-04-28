 

Обнародован рендер кросс-универсала на базе седана KIA K5

28.04.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали рендеры нового универсала на базе седана KIA K5.

В частности, представленный автомобиль доступен в продаже исключительно в виде седана, тогда как в дальнейшем планируется распространить модель в расширенных модификациях. Основными конкурентами для универсала KIA K5 могли бы стать Audi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout. По снимкам очевидно, что модель обладает дополнительным обвесом, увеличенным клиренсом, а также расширенными колесными арками.

Напомним, под капотом модели установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. Кроме того, в продаже продаются турбированные экземпляры седана на 194 л.с. Автомобиль поставляется с 6-8-ступенчатой автоматической трансмиссией в разных комплектациях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / В Украине от коронавируса вакцинировали более 47 тыс. человек

02.11 / В Москве обрушился горящий ангар с газовыми баллонами

03.11 / На выборах в США досрочно проголосовали свыше 100 млн избирателей

19.02 / Легализация оружия, заседание СНБО, разоблачение мошенников. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

08.07 / Украина требует полного прекращения огня в Луганской области из-за лесных пожаров – Ермак

02.04 / АРМА: В ходе обысков в агентстве силовики забрали документы, без которых деятельность ведомства заблокирована

07.07 / Стартовал первый национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters

05.08 / “Шахтер” вышел в четвертьфинал Лиги Европы

06.09 / Эпидемиолог: К ноябрю в Украине возникнет ситуация, как в Италии, – медики будут из трех пациентов с COVID-19 выбирать одного

30.06 / Во время телефонных разговоров Трамп называл Меркель “глупой”, Мэй – “дурой”, а Ким Чен Ыну хвастался своим богатством и гениальностью – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика