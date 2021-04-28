Обнародован рендер кросс-универсала на базе седана KIA K5

В Сети опубликовали рендеры нового универсала на базе седана KIA K5.

В частности, представленный автомобиль доступен в продаже исключительно в виде седана, тогда как в дальнейшем планируется распространить модель в расширенных модификациях. Основными конкурентами для универсала KIA K5 могли бы стать Audi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout. По снимкам очевидно, что модель обладает дополнительным обвесом, увеличенным клиренсом, а также расширенными колесными арками.

Напомним, под капотом модели установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. Кроме того, в продаже продаются турбированные экземпляры седана на 194 л.с. Автомобиль поставляется с 6-8-ступенчатой автоматической трансмиссией в разных комплектациях.