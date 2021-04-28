 

Мнение: О трёх великих культурах мира, про которые вы не знали

28.04.2021, 17:56, Разное
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Минутка неполитический и даже неполиткорректной информации. Какие нации внесли наибольший вклад в мировую культуру?

Между прочим, отвечая на этот вопрос, две трети россиян проголосовали за свою страну. Заметно больше, чем англичане, французы, итальянцы и немцы, не говоря уже про испанцев. Но результат россиян – не самый великий, простите за невольный каламбур…

Вот карта опроса по Европе.

Соотечественники Сервантеса оказались самыми скромными – только один из пяти видит мировое величие испанской культуры. Мнение греков понятно: чувствуют себя полноправными наследниками эллинов, на чьих плечах вообще выросла европейская культура. Не очень понятно, почему итальянцы не видят себя потомками гордых римлян, чей вклад в культурное наследие не менее велик. Возможно, сказывается комплекс побеждённого во Второй мировой, как и у немцев?

Болгары, боснийцы, румыны, венгры – кто бы спорил, по-европейски культурны. От болгар мы вообще переняли кириллицу и религию…

Но кто без гугла назовёт хотя бы по дюжине главных достижений великой грузинской и великой армянской культур?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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