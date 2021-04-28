 

Исследование выявило стеснение новосибирцев ходить туалет на работе

28.04.2021, 17:54, Новости дня
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Каждый пятый житель Новосибирска стесняется или избегает ходить в туалет в течение рабочего дня, 7% опрошенных рассказали, что работодатели угрожают штрафами за частые походы в санузел. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы «Зарплата.ру».

По данным исследования, 18% опрошенных предпочитают перетерпеть позыв к посещению санузла, 29% ждут, когда коллеги выйдут из туалетной комнаты, а 8% никогда не посещают туалет на работе. Примечательно, что женщины стесняются чаще мужчины – 63% против 37%, информирует «Вести Новосибирск».

Лишь 14% респондентов назвали санузел в офисе комфортным. А вот примерно трети опрошенных кажется, что кабинок в туалете слишком мало. При этом 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь. 13% указали на грязь и неприятный запах в кабинках. 5% участвовавших в опросе новосибирцев признались, что ходят справить нужду в соседнее здание. 3% же вовсе не имеют туалета на рабочем месте. Кроме того, 7% респондентов рассказали, что работодатели устанавливают лимит на количество посещений туалетной комнаты. А также угрожают штрафами за частые походы в санузел.



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