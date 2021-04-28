 

В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID

28.04.2021, 17:54, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ планирует к концу лета зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Скворцова сообщила, что регистрация планируется «ближе к концу лета». При этом в ведомстве полагают, что «на первом этапе этого (препарата) не будет в аптеках, а (…) будет в лечебных медицинских организациях», передает ТАСС.

На данный момент начата вторая фаза клинических испытаний препарата, «уже на пациентах с ковидом». По итогам первой фразы исследователи пришли к выводу, что «препарат безопасный и хорошо переносится».

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19».



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