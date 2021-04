Меган Маркл и принц Гарри объединят усилия с Дженнифер Лопес и другими звездами ради благой цели

36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл продолжают делать уверенные шаги в социально общественной работе: сегодня стало известно, что супруги выступят на онлайн-концерте Vax Live: The Concert to Reunite the World. Инициаторами мероприятия, посвященном расширению доступа к вакцинации против коронавируса, выступили организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Герцог и герцогиня Сассекские примут участие в социально важном мероприятии как официальные амбассадоры международной кампании COVAX. Ее цель – призвать материально обеспеченные страны помочь в обеспечении вакцинами от коронавируса страны с низким и средним уровнями дохода.

За последний год наш мир пережил много боли и потерь, ему пришлось много бороться. Теперь нам нужно вместе восстановиться и выздороветь. Мы не можем никого бросить в этой ситуации. У нас у всех будет преимущество – безопасность, когда все и везде будут иметь равный доступ к вакцине. Мы должны добиться равного распространения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Эта миссия крайне важна и необходима,

— заявили герцоги Сассекские в совместном заявлении в преддверии концерта.

Принц Гарри и Меган Маркл

Уже известно, что наряду с ними в мероприятии, которое состоится 8 мая, примут участие десятки знаменитостей, в том числе Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Шон Пенн, Крисси Тейген и многие другие. А Селена Гомес станет ведущей концерта. Также к трансляции подлючатся действующий президент и первая леди США Джо и Джилл Байден, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы ABC, ABC News Live, CBS, YouTube и радиостанция iHeart.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек Селена Гомес Крисси Тейген