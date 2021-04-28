Фурса: Увольнение Коболева празднуют “Газпром” и Фирташ. А вы спрашиваете, почему мы не в НАТО и у нас нет программы МВФ. Вот почему

Коболева уволили?

По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу. Слишком умный, наверное.

Пишут, что уволили решением Кабмина. Пусть Кабмин и не имеет права принимать такое решение. Пишут, что Коболев написал заявление об отставке. Но Коболев говорит, что он ее не писал. А он явно лучше знает. Но хорошо еще, что СНБО не собрали и санкции не ввели. Могли ведь.

В очередной раз надругались над реформой корпоративного управления. Коболева уволили, несмотря на действующий контракт. Несмотря на то, что нет полномочий увольнять. Несмотря на то есть независимый наблюдательный совет. Который и должен защищать госкомпании от хотелок украинских политиков. Но хотелки политиков побеждают и независимый набсовет. Мешает набсовет – так можно уволить набсовет. И избавимся от этих скучных людей. И от здравого смысла.

Какую еще реформу мы не откатывали?

Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у “Нафтогаза” была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у “Нафтогаза”. Это минус $3 млрд. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина – долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Ну, вот он и не платил. И третья причина – сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате потери были и у “Нафтогаза” и у “Газпрома”. Да вообще у всех.

Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить “Нафтогазу”. И разве что анбандлинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. “Нафтогаз” не подписывал невыгодных контрактов. “Нафтогаз” не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может, именно за это и увольняют в Украине менеджмент госпредприятий?

Что это значит? Что отчетность – просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать. А может, потому что в понедельник взяли деньги, то в среду решили уволить Коболева.

Кто больше празднует увольнение Коболева, кроме одного украинского министра? Правильно – “Газпром”. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и “Газпром” открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там “Газпром”.

А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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