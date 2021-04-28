“Как можно было сделать это таким скучным?” Шварценеггер раскритиковал церемонию вручения “Оскар 2021”

“Я просто выключил ее, так как не мог больше смотреть, потому что на сцене было так много талантов, что стало очень скучно. Как можно было при наличии таких талантов сделать это таким скучным?” – высказался Шварценеггер.

ВИДЕОВидео: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Контекст:Церемония вручения премии “Оскар” проходила в ночь с 25-го на 26 апреля на двух локациях. В номинации “Лучшая актриса” награду получила Фрэнсис Макдорманд (“Земля кочевников”), а “Лучшим актером” стал Энтони Хопкинс.

Полный список лауреатов премии опубликован здесь.

27 апреля издание Deadline сообщило, что трансляцию церемонии в прямом эфире посмотрело менее 10 млн зрителей, что на на 13 млн меньше по сравнению с просмотрами прошлогодней церемонии.

Шварценеггер ни разу не был номинирован на “Оскар”. Он является обладателем “Золотого глобуса” (1997) и премии “Эмми” (2014).

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