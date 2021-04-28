 

“Как можно было сделать это таким скучным?” Шварценеггер раскритиковал церемонию вручения “Оскар 2021”

28.04.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я просто выключил ее, так как не мог больше смотреть, потому что на сцене было так много талантов, что стало очень скучно. Как можно было при наличии таких талантов сделать это таким скучным?” – высказался Шварценеггер.

ВИДЕОВидео: Jimmy Kimmel Live / YouTube
Контекст:Церемония вручения премии “Оскар” проходила в ночь с 25-го на 26 апреля на двух локациях. В номинации “Лучшая актриса” награду получила Фрэнсис Макдорманд (“Земля кочевников”), а “Лучшим актером” стал Энтони Хопкинс. 
Полный список лауреатов премии опубликован здесь.
27 апреля издание Deadline сообщило, что трансляцию церемонии в прямом эфире посмотрело менее 10 млн зрителей, что на на 13 млн меньше по сравнению с просмотрами прошлогодней церемонии.
Шварценеггер ни разу не был номинирован на “Оскар”. Он является обладателем “Золотого глобуса” (1997) и премии “Эмми” (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Крушение вертолета Ми-24. Генпрокуратура Армении открыла уголовное производство

17.04 / «Ниже плинтуса» – американский политолог охарактеризовал отношения США и России на фоне новых санкций

04.09 / В США придумали Bluetooth-клавиатуру из бумаги

11.01 / “Все равно, что сравнить Земана с Гавелом”. Кулеба ответил на заявление президента Чехии, который сравнил штурм Капитолия с Майданом

12.03 / На аэродроме ВСУ под Киевом самолет столкнулся с автомобилем

01.12 / Солнечная система потеряет большинство планет уже через 100 млрд лет

05.03 / ЛНР выявила за неделю десятки единиц боевой техники Украины в Донбассе

11.01 / Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото

29.01 / “Владимир Владимирович – красавчик, сила. Нашей московской семье привет”, – СМИ опубликовали новую аудиозапись Нескоромного

04.02 / Очень довольны и благодарны – глава МОК похвалил Си за успешную подготовку к Олимпиаде-2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика