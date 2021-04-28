 

Кабмин подтвердил увольнение Коболева и назначение на его должность Витренко

28.04.2021, 17:42, Новости дня
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Сегодня состоялось заседание общего собрания акционеров “Нафтогазу”, во время которого рассмотрели отчет о деятельности НАК в 2020 году. В правительстве заявили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

“По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК “Нафтогаз України” в 2020 году признана неудовлетворительной. Соответственно, с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов набсовета “Нафтогазу України”, представителей государства в наблюдательном совете, а также председателя правления Андрея Коболева”, – говорится в сообщении.

По результатам заседания независимых членов набсовета и представителей государства в нем переизбрали в том же составе. В то же время, объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов набсовета “Нафтогазу”.

“Соответственно, независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей. Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз України”… Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине”, – говорится в сообщении.

Контекст:Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.
Об увольнении Коболева 28 апреля сообщал ряд СМИ и политиков. Также публиковалась информация о назначении на его должность Витренко.
Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.
Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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