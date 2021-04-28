 

В марте средняя зарплата в Украине выросла более чем на 1 тыс. грн – Госстат

28.04.2021, 17:42, Новости дня
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“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2021 года составила 13 612 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн). По сравнению с февралем размер средней номинальной заработной платы вырос на 8,5%, а за последние 12 месяцев (по отношению к марту 2020 года) – на 18,9%”, – говорится в сообщении.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн. Таким образом, месячная средняя зарплата в марте выросла на 1 063 грн.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

В то же время темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с мартом 2020 года составил 109,5%.

В марте 2021 года самая низкая официальная зарплата была зафиксирована в сфере временного размещения и организации питания – 7 749 грн. Самая высокая – 25 504 грн – в сфере информации и телекоммуникаций.

Больше всех в Украине зарабатывают в Киеве – средняя месячная зарплата составляет 20 132 грн. Наименьшая средняя зарплата в марте – в Житомирской области (10 675 грн в месяц).

Контекст:С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, до 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и повысилась до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года.
Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, в 2021 году зарплаты украинских педагогов вырастут на четверть – больше, чем у других бюджетников.
По данным Государственного центра занятости на 1 апреля, средний размер зарплаты в вакансиях ведомства составлял 8 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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