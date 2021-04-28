“Это поможет в продвижении Украины в НАТО”. Хомчак заявил, что языковые курсы за рубежом прошли более 1,5 тыс. украинских военных

По его словам, свободное владение английским языком личным составом ВСУ существенно поможет в продвижении Украины в НАТО и позволит внедрять лучшие международные практики в оборонной сфере.

Хомчак отметил, что заказчиками на подготовку военнослужащих и работников Вооруженных сил за рубежом являются командующие видов и родов войск (сил), руководители органов военного управления ВСУ и командиры воинских частей.

Украинские военные проходят обучение в таких странах, как США, Канада, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Швейцария, Венгрия, Австрия, Болгария, Турция, Италия, Испания, Эстония, Словакия, Словения, Румыния, Литва, Латвия, Южная Корея и Китай.

Планирование образовательного процесса, отбор кандидатов, их подготовка и направление на обучение осуществляются органами военного управления и воинских частей.

Как уточнил Хомчак, кандидатуры военнослужащих, отбираемых на обучение в вузах других государств, рассматриваются на аттестационной комиссии Вооруженных сил и на высшей аттестационной комиссии Министерства обороны Украины.

Контекст:Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне.

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