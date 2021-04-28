Мнение: «Неправильные» регионы России, эстонские крысы и немецкие пенсионеры в Болгарии

1. В правительстве жалуются, что в России слишком много мелких регионов. Размер населения и экономики мелких регионов не позволяет им самостоятельно решать свои проблемы, поэтому такими регионами вынужден заниматься федеральный центр:

https://lenta.ru/news/2021/04/27/marat/

Существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такого их количества стране не нужно. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает во вторник, 27 апреля, РБК.

«Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал он, отметив, что это его личное мнение, а не официальная позиция, согласованная с правительством.

Он предложил объединять небольшие регионы с соседними, более крупными, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть. «У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время», — отметил вице-премьер.

Хуснуллин считает «точкой роста» агломерации, развитию которых мешает нынешнее территориальное деление страны. В пример он привел Казань и расположенный в 40 километрах от нее город Волжск Республики Марий Эл, многие жители которого, по его словам, ездят на работу в административный центр Татарстана.

Сейчас в стране 29 (из 85) регионов с населением менее 1 миллиона человек, из них 13 с населением менее 500 тысяч человек:

https://ruxpert.ru/Субъекты_Российской_Федерации

Проблема не только в том, что небольшие регионы требуют в пересчёте на душу населения гораздо больше управленческого ресурса на федеральном уровне (а внимание и рабочее время — это очень дефицитные ресурсы). На содержание управленческого аппарата нужны деньги, что оборачивается либо повышенной финансовой нагрузкой на население, либо низкими зарплатами чиновников и невысоким качеством управленцев.

Маленькие по населению, но большие по площади и богатые ресурсами регионы, вроде Ненецкого автономного округа или Сахалинской области, могут позволить себе содержать полноценный аппарат. Однако таких субъектов федерации у нас сравнительно немного.

Для сравнения, в США только 6 штатов (из 50) и округ Колумбия имеют население менее 1 миллиона человек, причём 5 из этих 7 регионов имеют ВВП, превышающий средний по стране, то есть могут себе позволить дополнительные расходы на администрацию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_штатов_и_территорий_США_по_численности_населения

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_and_territories_by_GDP_per_capita

Ещё одно сравнение – до революции на территории современной России было 47 губерний и областей:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Губернии_и_области_Российской_империи_по_состоянию_на_1914_год

Нужно ли нам держаться за устаревшее территориальное деление, сформировавшееся в советское время, большой вопрос.

2. Коллега monetam пишет о непростой жизни немецких пенсионеров:

https://monetam.livejournal.com/1574729.html

Вчера почти час общалась с двоюродным братом, который уже 30 лет живет в Германии (уехал в бандитские 90-е, так и остался).

Сейчас ему 58 лет, до пенсии работать еще 9 (!) лет. Ещё 6 лет надо выплачивать кредит за дом, который затем перейдет в его собственность. А вообще только 38 % граждан ФРГ имеют собственное жилье, остальные живут в арендованном. Мигранты, которых завезли в Германию, не рвутся работать, их устраивает жизнь на пособия. Со слов брата, новоприбывшие жители Германии часто «шалят», и он был вынужден купить ружье. За медицинскую страховку ежемесячно отчисляет 319 евро (22’600 рублей). А иначе на вас даже не посмотрят.

После выхода на пенсию брат хочет продать все имущество и уехать жить или в Болгарию, или в Румынию, где низкий уровень жизни и с немецкой пенсией можно чувствовать себя благополучно. С его слов – на пенсию в Германии жить очень-очень тяжело.

Вот такие картинки из-за бугра. [Автор: Ирина Александрова Субботина]

3. Загадочные грызуны бегают по вертикальным стенам жилых домов в Эстонии. Некоторые пользователи 9гаг решили было, что это крысы, но на самом деле это, кажется, белки:

https://9gag.com/gag/a9Ez0MZ

Интересно, почему российские панельные дома не выглядят такими же аккуратными, как эстонские?