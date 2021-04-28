 

В России признали выборы в США украденными

28.04.2021, 17:38, Разное
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Учредитель телеканала “Царьград” Константин Малофеев написал открытое письмо бывшему президенту США Дональду Трампу. В нем он высказал мнение, что последние американские выборы были украдены и победу одержал не тот кандидат, которого признали новым главой Белого дома местные СМИ.

“Смерть демократии в Америке нанесла ущерб каждой стране мира, в том числе России”, – цитирует “Царьград” Константина Малофеева. Бывшему президенту США он предложил объединить усилия для совместной борьбы с цензурой. Речь идет в том числе и о возможном создании новых платформ, где свои мнения смогут высказывать в том числе и представители консервативных взглядов по обоим сторонам Атлантического океана.



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