 

В Можайском районе построят дом на 268 квартир по программе реновации

28.04.2021, 17:38, Разное
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Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства многоквартирного дома по программе реновации на западе столицы. Новостройку с подземной одноуровневой автостоянкой возведут в Можайском районе.

Руководитель
Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в доме на улице Толбухина будет 268 квартир: 150 однокомнатных, 84 двухкомнатных и 34 трехкомнатных. На автостоянку автомобилисты смогут въезжать (и выезжать из нее) по однопутной встроенной закрытой рампе. Контролировать движение будут из помещения КПП при помощи системы видеонаблюдения.

Стены первого и цокольных этажей, а также козырьки над входами специалисты облицуют лицевым кирпичом, а наружные стены, начиная со второго этажа, – керамическим фасадным кирпичом. В квартирах будет полная отделка. В каждом подъезде установят по два лифта.

Во дворе также будут парковочные места. Помимо этого, рядом с домом сделают проезды и пешеходные зоны, площадки для отдыха, детей и занятий спортом. Там же появятся лавочки, урны, газоны, высадят растения и установят фонари.

Напомним, программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 домов, в которых живут порядка одного миллиона человек. Первые участники программы переехали в новые квартиры в 2018-м.



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