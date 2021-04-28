 

Врач Пестерев предупредил об опасности шашлыков из свинины

28.04.2021, 17:32, Разное
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Врач Тимур Пестерев заявил об опасности употребления шашлыка из свинины. По его словам, мясо для майского барбекю нужно выбрать другое.
1 мая традиционно открывается сезон шашлыков, кроме того, обычно увеличивается объем работы у медиков. Самый негативный эффект потребления данного блюда – качество мяса. Его нужно покупать исключительно в проверенных местах, где реализуемая продукция соответствует всем нормам. В ходе приготовления шашлыка не всегда продукт прожаривается в полной мере. К тому же на нем могут присутствовать определенные бактерии и яйца паразитов. В результате возникает риск возникновения кишечных инфекций.

В данном плане особо опасным мясом считается свинина. К тому же оно является очень жирным, поэтому плохо сочетается с алкогольными напитками. После майских праздников у многих людей обостряются болезни ЖКТ и желчного пузыря.

Еще одна опасность заключается в неправильном выборе места для отдыха на природе. Есть местности, где присутствует более выраженная угроза клещевого энцефалита. Важно надеть закрытую одежду и следить, чтобы к детям и животным не присасывались клещи. Эксперт посоветовал выбрать светлые вещи, поскольку на них легче заметить членистоногих.

Источник: www.osnmedia.ru



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