Ученый из Канады: Вскоре контактные линзы смогут заменить смартфоны

Ученый Бишах Рут, который представляет канадский Университет Макгилла, пояснил об особом прототипе контактной линзы. По его словам, она будет способна вскоре заменить смартфоны.

Эту разработку сделали эксперты, представляющие Гонконгский университет науки и технологий. Новые контактные линзы способны отследить изменения внутриглазного давления человека. В ответ на это происходит некоторое изменение формы глазного яблока, поэтому линза претерпевает соразмерные перемены. Такой постоянный анализ внутриглазного давления поможет людям, у которых диагностировали глаукому.

Бишах Рут пояснил о том, что уже созданы контактные линзы, которые по своему действию идентичны солнцезащитным очкам. Они реагируют на изменения интенсивности света. Также представители калифорнийского стартапа Mojo Vision работают над линзами, в которые встроен ЖК-дисплей. Этот прототип сможет предоставлять весь спектр информации как дисплей, проецируемый на лобовое стекло авто. Новаторский продукт в будущем, как считает ученый, способен заменить смартфоны.

Источник: ufatime.ru