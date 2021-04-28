Регина Тодоренко считает себя плохой матерью

Ведущая и блогер Регина Тодоренко считает, что является плохой матерью. Своими мыслями по этому поводу она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.

В моменты, когда ее сын Майл болеет, ведущая чувствует себя ужасно. Тодоренко хочется забрать всю боль наследника, чтобы ему стало легче. Иногда знаменитость накрывает из-за того, что она не может находиться рядом с малышом. Супруга Влада Топалова испытывает чувство вины из-за того, что нет возможности проводить с ребенком много времени.

В такие моменты, стоя перед камерой, где нужно радоваться, Тодоренко хочет рыдать. На помощь в этих ситуациях всегда приходит ее муж. Влад Топалов успевает присмотреть за сыном и успокоить любимую жену. Тодоренко считает, что любовь основывается на взаимопомощи. Она выразила благодарность супругу за то, что он есть. В комментариях к публикации певец отметил – жена является самой лучшей матерью в мире.

Напомним, Регина Тодоренко подарила сына Владу Топалову в декабре 2018 года. Когда на свадьбе ведущая читала клятву артисту, она пообещала родить ему еще как минимум двоих детей.