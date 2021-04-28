Ателье Hennessey анонсировал премьеру 1000-сильной версии пикапа

Известное ателье Hennessey Performance анонсировало выход новой версии пикапа, оснащенного агрегатом на 1000 л.с. мощности.

В частности, пользователям стали доступны изображения доработанной версии автомобиля, способного удивить даже самых требовательных клиентов. Известно, что под капотом пикапа Ram TRX установили 7-литровый бензиновый двигатель с турбиной, тогда как ранее здесь применялся агрегат на 6,2 литра. Вместе с тем пока более точные технические характеристики и доработки пикапа Ram TRX не раскрывают.

Эксперты уверены, что предложенная модификация сможет проявить высокий интерес у потенциальных клиентов, тогда как производитель пока не называет и точные сроки выхода, а также стоимость «заряженного» пикапа Ram TRX.