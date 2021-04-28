 

Марка BMW вывела на тесты купе 2 Series Coupe с меньшим камуфляжем

28.04.2021, 17:28, Новости дня
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Фотошпионы продемонстрировали свежие снимки новой модели купе BMW 2 Series Coupe.

Если изначально испытания проходили с применением плотного камуфляжа, то теперь поэтапно демонстрируются отдельные элементы кузова автомобиля. В частности, в передней части кузова установили компактную решетку радиатора, новый бампер. Также предполагается, что дверные ручки на новинке BMW 2 Series Coupe схожи с теми, которые уже применили в новой генерации BMW i4.

Эксперты пока не берутся прогнозировать задействованную коробку передач, однако есть предпосылки, что под капотом установят 2-литровый турбированный двигатель, который выдает 255 л.с. Остальные технические характеристики указанной модели пока неизвестны и о них будут сообщено уже в ходе официальной презентации.



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