Марка BMW вывела на тесты купе 2 Series Coupe с меньшим камуфляжем

Фотошпионы продемонстрировали свежие снимки новой модели купе BMW 2 Series Coupe.

Если изначально испытания проходили с применением плотного камуфляжа, то теперь поэтапно демонстрируются отдельные элементы кузова автомобиля. В частности, в передней части кузова установили компактную решетку радиатора, новый бампер. Также предполагается, что дверные ручки на новинке BMW 2 Series Coupe схожи с теми, которые уже применили в новой генерации BMW i4.

Эксперты пока не берутся прогнозировать задействованную коробку передач, однако есть предпосылки, что под капотом установят 2-литровый турбированный двигатель, который выдает 255 л.с. Остальные технические характеристики указанной модели пока неизвестны и о них будут сообщено уже в ходе официальной презентации.