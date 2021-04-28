 

Россияне массово вызывают скорую помощь, чтобы поздравить врачей с профессиональным праздником

28.04.2021, 17:21, Разное
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Сегодня в России впервые отмечается День работников скорой медицинской помощи.

Россияне нашли оригинальный способ поздравить врачей, фельдшеров и водителей с праздником – они вызывают скорую и вручают бригадам цветы и сувениры.

Первыми такое поздравление получили медики отделения скорой помощи Серышевской районной больницы Амурской области. Проехав на «УАЗике» 50 км по размытой грунтовке до села Водораздельное, вместо больного с сердечным приступом они обнаружили накрытый стол с домашним самогоном и соленьями. Правда, находясь на работе, ни фельдшер, ни водитель попробовать самогон не смогли, а с собой им не дали.

Вскоре «поздравительный флэшмоб» охватил всю страну – количество звонков по номеру 103 выросло втрое против обычного. При этом лишь половина звонящих поздравляет скорую по телефону. Остальные хотят сделать это непременно лично и поэтому рассказывают диспетчерам о несуществующих в реальности опасных симптомах.

В Иркутске и Челябинске более половины выездов в квартиры и офисы оказались «поздравительными». В Казани три реанимационных бригады, примчавшись в центр города на вызов «массовое ДТП с мотоциклистами», приняли настоящий парад вполне живых и ничуть не пострадавших мотоциклистов, которые хотели признаться медикам в любви.

Указ об объявлении 28 апреля Днём скорой помощи Владимир Путин подписал год назад, в самый разгар паники и неразберихи, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. «Альянс врачей» тогда назвал это самым милым и трогательным издевательством над скорой помощью в её полуторавековой истории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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