Дегтярев вручил медикам ключи от служебных квартир

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в день работника скорой помощи вручил ключи от служебных квартир сотрудникам сферы здравоохранения, он поздравил таким образом девять врачей и фельдшеров хабаровской Станции скорой медицинской помощи (ССМП).

В 2021 году новоселье справят около 50 сотрудников отрасли в Хабаровском крае, квартиры медицинским работникам выделили на улице Аэродромной, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что до 2021 года медикам в качестве служебного жилья выдавалось по одной-две квартиры в год. Впервые в Хабаровском крае эта мера социальной поддержки работников сферы здравоохранения стала такой массовой.

Своими впечатлениями поделился Игорь Пошталюк, фельдшер скорой медицинской помощи. Он 11 лет назад переехал из ЕАО в Хабаровск. Закончил Биробиджанский медицинский колледж в 2010 году.

«С появлением квадратов, надеюсь, обзаведусь семьей. Одиннадцать лет я жил без жилья. Приходилось временно ночевать у друзей, комнаты, квартиры снимал. Было тяжко. Сейчас я рад, впервые в жизни квадратные метры получил. С малых лет было пристрастие к медицине. Не жалею о выборе своей профессии», – сказал Пошталюк.

За время пандемии Михаил Дегтярев десятки раз встречался с медиками. Врио губернатора лично посещал больницы, поликлиники и даже несколько раз был в «красной зоне», где работали с пациентами, больными коронавирусом нового типа.