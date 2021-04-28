 

Дегтярев вручил медикам ключи от служебных квартир

28.04.2021, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в день работника скорой помощи вручил ключи от служебных квартир сотрудникам сферы здравоохранения, он поздравил таким образом девять врачей и фельдшеров хабаровской Станции скорой медицинской помощи (ССМП).

В 2021 году новоселье справят около 50 сотрудников отрасли в Хабаровском крае, квартиры медицинским работникам выделили на улице Аэродромной, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что до 2021 года медикам в качестве служебного жилья выдавалось по одной-две квартиры в год. Впервые в Хабаровском крае эта мера социальной поддержки работников сферы здравоохранения стала такой массовой.

Своими впечатлениями поделился Игорь Пошталюк, фельдшер скорой медицинской помощи. Он 11 лет назад переехал из ЕАО в Хабаровск. Закончил Биробиджанский медицинский колледж в 2010 году.

«С появлением квадратов, надеюсь, обзаведусь семьей. Одиннадцать лет я жил без жилья. Приходилось временно ночевать у друзей, комнаты, квартиры снимал. Было тяжко. Сейчас я рад, впервые в жизни квадратные метры получил. С малых лет было пристрастие к медицине. Не жалею о выборе своей профессии», – сказал Пошталюк.

За время пандемии Михаил Дегтярев десятки раз встречался с медиками. Врио губернатора лично посещал больницы, поликлиники и даже несколько раз был в «красной зоне», где работали с пациентами, больными коронавирусом нового типа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Облысение назвали следствием стрессов

06.09 / Сборная РФ по футболу выиграла второй матч в Лиге наций

11.09 / Вика из “НеАнгелов” рассказала, как решать проблемы

25.12 / Госдеп США впервые жёстко отреагировал на ситуацию с Навальным

20.04 / Новый посол Украины вылетела в США

21.02 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

29.07 / Автоновости: Бренд GAC сертифицировал для РФ новый кроссовер GS5

28.10 / Сотрудник Госдепа США после поездки в Европу заболел COVID-19

26.04 / “Маленькая проказница”, “Госпожа Асмус”. Актриса получила в подарок плетку и анонсировала кинки-пати для друзей

09.07 / Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 км/час

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика