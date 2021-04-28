Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT

Европарламент предлагает отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине», говорится в проекте резолюции.

Кроме того, Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в РФ есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.

В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.