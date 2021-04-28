“Я начну еще скоро проповедовать”. Кива заявил о намерениях преподавать. Видео

“У меня и образования достаточно, и жизненного опыта, и профессиональной деятельности, чтобы вести преподавательскую деятельность. И не только преподавательскую. Я начну еще скоро проповедовать. […] Придет время, и Господь направит”, – сказал он, отметив, что вопрос, в какому учебном учреждении преподавать, “сейчас не стоит остро, потому что времени на законодательскую деятельность не всегда хватает”.

Парламентарий назвал защиту кандидатской очередным этапом в жизни и возможностью показать пример для своих детей.

“Вы так говорите про этап жизни, как про покупку новых трусов: “А зачем они вам нужны?” Это оценка тех полученных знаний, оценка жизненного опыта и оценка профессиональной деятельности. Это возможность пройти еще один этап. Это называется самореализация, самовоспитание и работа над собой. Это же очень сложно и трудно уделять и находить время научной деятельности. […] Для меня это была возможность реализовать те знания, тот опыт, то образование, которые я получил. Я же давно уже не мальчик и далеко не молодой человек. Я уже слишком взрослый утяжеленный жизненными обстоятельствами мужчина”, – сказал он, отвечая на вопрос, для чего ему получение научной степени.

ВИДЕОВидео: НВ / YouTube Контекст:Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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