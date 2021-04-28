 

Зеленский попросил предстоятелей украинских церквей рассказать своим прихожанам о необходимости вакцинации от COVID-19

28.04.2021, 16:48, Новости дня
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Глава государства отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине остается контролируемой.

“Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну–две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в “красную” зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику”, – отметил президент.

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей рассказать своим прихожанам о необходимости вакцинации от COVID-19.

“Для нас также важно, чтобы люди, которые приходят в ваши церкви за помощью, слышали о важности вакцинации”, – подчеркнул глава государства.

Предстоятели церквей в свою очередь заверили, что стараются сделать все, чтобы богослужения были доступны в режиме онлайн, как это было в прошлом году, а также, чтобы люди, пришедшие в храм, сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.

Помимо этого, главы церквей отметили, что поддерживают вакцинацию от коронавируса. Их позиция заключается в том, что нет религиозных причин не делать прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.
Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.
В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19, заявил 23 апреля главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
25 апреля начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что проверки показали несоблюдение в церквях противоэпидемических правил.
27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с украинскими церковнослужителями договорились, что на Пасху прихожане не будут целовать кресты и иконы.
Православная церковь Украины призвала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.
С начала пандемии в Украине зафиксировано более 2,04 млн случаев коронавируса (за минувшие сутки – 9590), умер 43 391 человек, выздоровели уже более 1,6 млн пациентов. За последние 24 часа выздоровели 20 062 человек, это максимальный показатель в Украине с начала пандемии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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