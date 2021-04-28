 

“Такая зайка”. Каменских позировала без макияжа в тунике-сетке и мини-шортах

28.04.2021, 16:48, Новости дня
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Артистка позирует в кадре в шляпе, черных коротких шортах, топе и тунике-сетке 

“Познавая мир, познавать и себя. Благодарна за весь этот опыт”, – подписала снимок Каменских.

“Какая красивая без косметики”, – оценили фото певицы поклонники.

“Такая зайка”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с Потапом в составе дуэта “Потап и Настя”.
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.
В апреле 2021 года певица вместе с матерью и подругами снимала в Мексике реалити-шоу “Девочки рулят”. По состоянию на сегодняшний день на YouTube-канале артистки уже вышло шесть эпизодов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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