На майские порядок в Украине будут охранять 27 тыс. силовиков и авиация

“Начиная с 1 мая, Украину ждут длительные праздники и памятные даты: 1 мая, Пасха, которые приходится на 2 мая, 8 мая – День памяти и примирения, 9 мая – День Победы над нацизмом и продолжительные выходные дни. Кроме того, 2 мая будем вспоминать жертв трагических событий в городе Одесса. Поэтому все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению общественной безопасности и порядка в первой декаде мая”, – сказал первый заместитель главы МВД Сергей Яровой во время селекторного совещания.

Сообщается, что на Пасху к обеспечению общественного порядка и безопасности будет привлечено более 20 тыс. полицейских, 1,3 тыс. гвардейцев, 4,7 тыс. спасателей и 900 курсантов. Также во время майских праздников и мероприятий на дежурство заступают авиационные подразделения системы МВД.

Яровой подчеркнул, что по предварительной информации, по всей стране будет работать более 13 тыс. храмов, в религиозных мероприятиях ожидается участие около 1 млн человек.

“Во время религиозных праздников на местах освящения должна работать полиция диалога, которая будет напоминать гражданам о необходимых карантинных ограничениях и соблюдении социальной дистанции”, – добавил Яровой.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция уже разработала и утвердила операционный план и расчет сил и средств по обеспечению порядка на Пасху. Полиция собирается обеспечить дистанцию в полтора метра между гражданами в храмах.

“Необходимо обратить внимание на ограничение проведения таких религиозных обрядов как прикладывание к иконам, миропомазание и святое причастие. Начальникам Главных управлений следить за делениями на “красные” и “оранжевые” зоны, учитывая то, в какой зоне ваш регион находится, обеспечивать карантин”, – заявил Клименко.

Командующий Нацгвардии Николай Балан сказал, что гвардия готова к переходу на усиленный вариант несения службы.

“С первого мая, для обеспечения охраны общественного порядка, установлено ежедневное привлечение более 3,5 тыс. военнослужащих, 120 автопатрулей и более 60 патрулей со служебными собаками”, – сказал Балан.

Председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сказал, что в системе ГСЧС на дежурстве будет находиться около 7 тыс. личного состава и 2 тыс. единиц спасательной и специальной техники, а также восемь воздушных судов.

“В случае осложнения ситуации количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое. Также организована работа со всеми органами власти, проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторский состав провел противопожарные инструктажи со священнослужителями”, – сообщил Чечеткин

Контекст:В Украине 1-го и 2 мая отмечают День труда и Пасху, поэтому выходные перенесут на 3-е и 4 мая. Через несколько дней украинцев ждут еще три выходных с 8-го по 10 мая.

Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.

В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19, заявил 23 апреля главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

25 апреля начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что проверки показали несоблюдение в церквях противоэпидемических правил.

27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с украинскими церковнослужителями договорились, что на Пасху прихожане не будут целовать кресты и иконы.

Православная церковь Украины призвала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.

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