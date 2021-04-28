Гордон: С Путиным говорить не о чем. Он должен быть руконеподаваемым и презираемым всеми, включая президента Украины

“Я считаю, что поездка президента Зеленского на встречу с Путиным – это очень плохо. Я был очень расстроен, когда мне сказали, что Владимир Александрович серьезно рассматривает возможность поехать. Я не поверил своим ушам, переспросил: “Как? С Путиным встречаться?” – “Да, но это будет не в Москве и не на Донбассе, естественно, а где-то на нейтральной территории”. Я, честно говоря, не понимаю, кто подбил Владимира Александровича на эту встречу. Думаю, те, кто это сделали, – не друзья Украины”, – сказал журналист.

Гордон объяснил, что придерживается такого мнения, поскольку планы Путина установить контроль над всей Украиной остаются неизменными.

“Путин семь лет ведет войну против Украины. Гораздо больше ведет, но семь лет – яркую фазу. Это человек, который не хочет, чтобы Украина состоялась как государство, и хочет, чтобы Украины как государства не было. Достаточно много лет назад на переговорах в Польше, по свидетельству польского премьер-министра, он сказал: “Ну что Украина? Это же не государство, это искусственное формирование” (бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью американскому изданию Politico в 2014 году рассказывал, что в 2008 году во время визита тогдашнего премьер-министра Польши Дональда Туска в Москву Путин сказал ему, что “Украина – это искусственная страна, что Львов – это польский город, и почему нам просто вместе это не уладить”. – “ГОРДОН”). Далее. Путин лично организовал аннексию Крыма, организовал войну на Донбассе. Он организовал гораздо больше, просто многое не получилось”, – убежден Гордон.

Он напомнил, что, согласно информации из многих источников, в 2014 году Россия хотела захватить не только Крым, но еще восемь украинских областей: Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую. В силу разных причин план “Новороссия” был реализован частично, подчеркнул Гордон.

“То, что это не получилось в таком объеме (оно получилось, но не в таком угрожающем объеме), – это счастье. Счастье, что в Харькова сработал [глава МВД Арсен] Аваков. Вопреки всему. Он мне рассказывал подробности… За то, что он сделал, я бы ему дал [звание] Героя Украины. [Бизнесмен, бывший глава Днепропетровской облгосадинистрации Игорь] Коломойский встал на защиту Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. Каким бы злодеем он ни был в восприятии многих, за то, что не допустил туда Москву, звезду Героя можно дать. Я бы дал. Его можно дальше судить, забирать эту звезду, выдавать американцам, четвертовать можно – все, что угодно. Но я за справедливость. Он отстоял украинскую территорию”, – сказал журналист.

Гордон повторил, что, по его убеждению, Путину не нужен ни Крым, ни Донбасс, – “это все забирает деньги из России”.

“Ему нужен Киев и вся Украина. Путин – один из самых богатых людей мира. Казалось бы, можно успокоиться на этом, но нет. У него есть внутренняя миссия: он должен стать объединителем “русского мира” – разрозненного, разорванного под влиянием исторических предпосылок и событий. Один близкий мне человек ездил с Путиным по церквям в свое время. И в одной из церквей, когда Путину сказали: “Отсюда пошла Русь…”, он ответил: “Русь пошла из Киева, центр Руси и “русского мира” – Киев. Без Киева “русского мира” нет”. Это очень важно понимать, если мы хотим понять Путина: у него есть миссия, которая для него важнее денег – восстановление этого “русского мира”. И центр этого “русского мира”, его столица – конечно, не Москва, не Питер и не Великий Новгород, это Киев”, – сказал Гордон.

Журналист назвал президента РФ “монстром” и отметил, что на переговорах с Зеленским он никогда не пойдет ни на какие уступки.

“Путин – это человек, которого побаиваются западные лидеры, с которым они вынуждены, даже испытывая глубоко неприязненные отношения к нему, вести переговоры, улыбаться, жать руки. И вот приезжает на переговоры к нему Зеленский. Президент слабой страны (у себя дома я могу так говорить, я говорю правду: у нас слабая страна), раздираемой противоречиями, жестоко раздираемой коррупцией невиданных размеров, которая увеличивается, страны, которая в военное время умудряется воровать на армии, и много воровать… Как Путин должен с Зеленским разговаривать? Мировая политика цинична: сильный разговаривает с сильным, сильный разговаривает с очень сильным, сильный со слабым разговаривает как со слабым. Путин с Зеленским неминуемо будет говорить как со слабым, он не собирается ему ничего дарить, ничего уступать… А с какой стати? У него все хорошо. Запад его не загнал и не собирается загонять, ядерное оружие у него есть (может, и заржавело, но есть), народ не особо бунтует в России… И что, он должен сказать: “Владимир Александрович, вы такой классный актер, я смотрел ваши фильмы, вы так классно шутили про [пятого президента Украины Петра] Порошенко… Черт с ним, забирайте Донбасс!” Он не скажет так. Он выкрутит эту встречу глубоко в своих целях, он будет издеваться над Зеленским, издеваться над Украиной”, – убежден Гордон.

По убеждению журналиста, советники Зеленского уже сейчас должны просчитывать, чем эта встреча может для него обернуться.

“Тем, кто советует Зеленскому, надо понимать: мало куда-то войти, надо понимать, как оттуда выйти… Вот приедет Владимир Александрович со встречи с Путиным. А если что-то не так пойдет, как его здесь встретят? А как это скажется на рейтинге и его поддержке? Поэтому, я считаю, что с Путиным говорить не о чем. Он уже все сказал. Он говорит своими действиями. Он должен быть руконеподаваемым и презираемым всеми. Включая президента Украины”, – отметил журналист.

Он напомнил, что Зеленский обещал “стену” с Донбассом, если за год урегулировать конфликт с Россией не удастся.

“Два года прошло. Стены не состоялось. А теперь Владимир Александрович планирует встречу с Путиным. Я считаю, что ошибочно планирует. Считают, что с Путиным встречаться не следует, – подчеркнул Гордон. – Надо понимать главное: у Путина Донбасс – это козырная карта. Чего он хочет? Он хочет впихнуть Украине Донбасс на своих условиях. Он создал язву на теле Украины (как создал перед этим язву на теле Молдовы в виде Приднестровья и язву на теле Грузии – в виде Абхазии и Южной Осетии). С этой козырной картой он скажет обязательно Зеленскому (хотя и утверждает, что о Донбассе говорить не будет): “Донбасс забирайте себе на наших условиях, Крым признайте российским, весь мир пусть признает его российским, снимет санкции, и расходимся по углам”. Но так не будет. Ни один украинский президент, каким бы он ни был, не согласится с тем, что Крым и Донбасс являются территорией России. Никогда этого не будет”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

Единственная встреча Зеленского и Путина прошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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