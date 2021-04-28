Путин предложит Минздраву рассмотреть вопрос об упрощенном допуске врачей к работе на скорой

В среду, 28 апреля, президент России посетил станцию скорой помощи №4, которая находится в Пушкине. Во время визита глава государства пообщался с врачом Виктор Руцкий. Заведующий оперативным отделом станции рассказал президенту о дефиците кадров. Мол, врачи прежде, чем работать на скорой, обязаны окончить ординатуру, однако в поликлинике они могут работать уже после института.

Вникнув в проблему, Владимир Владимирович пообещал переговорить с людьми из Министерства здравоохранения и предложить им соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом для скорейшей подготовки кадров на скорой помощи.

Путин отметил, что система аккредитации вводится с 2016 года. Сейчас само сообщество определяет возможности допуска к работе. Также президент напомнил, что в 2019-м просил ввести в медицине практику наставничества врачей, имеющих трудовой стаж от пяти лет.

“Сейчас в 13 субъектах мы апробируем. Питер не входит в эти 13 субъектов, но результат будем иметь. Имея в виду эти два компонента, конечно, можно перейти к тому, что вы сказали”, – подытожил российский лидер.

Напомним, ранее Владимир Путин обратился к политикам с наставлениями на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Он призвал чиновников к честности и выполнению обещаний.