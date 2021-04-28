Представлена посвященная Брюсу Ли версия игрового смартфона Redmi K40

Новую модификацию флагманского смартфона выпустила компания Redmi. K40 Bruce Lee Special Edition, как видно из названия, посвящен знаменитой звезде боевиков Брюсу Ли.

Новый продукт китайской сферы мобильных технологий посвящен спорту и кинематографу. Актер Брюс Ли трагически погиб в возрасте 32 лет 48 лет назад, в 1973-м. Память легендарного мастера боевых искусств решила почтить китайская IT-корпорация Xiaomi, выпустив специальную модификацию смартфона суббренда Redmi K40 Bruce Lee Special Edition. Технические характеристики устройства не отличаются от базовой игровой модели, выведенной на рынок накануне.

В Redmi K40 Bruce Lee Special Edition установлен тот же Super AMOLED-экран диагональю в 6,67 дюйма, изготовленный Samsung. Разрешение дисплея составляет 1080 на 2400 пикселей, а частота обновления изображения и дискретизации равна соответственно 120 и 360 Герц. Быстродействие и производительность новинке обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200 от марки MediaTek.

Вместительность аккумулятора стильной новинки равна 5065 мА·ч., кроме того, он поддерживает быструю 67-ватную зарядку.

Выделяет аппарат из линейки его оформление в черном и жёлтом цветах. Кроме самого корпуса, стильный дизайн получили и аксессуары девайса, чехол, накладка и даже кабель для подключения к компьютеру. Смартфон, выпущенный в честь знаменитого мастера карате, производитель сделал только в одной, наиболее мощной конфигурации ОЗУ. Купить Redmi K40 Bruce Lee Special Edition с 12-гигабайтным чипом оперативной памяти и флэш-накопителем на 256 гигабайт можно будет по цене 430 долларов США.

Источник: www.ixbt.com