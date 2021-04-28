 

Представлена посвященная Брюсу Ли версия игрового смартфона Redmi K40

28.04.2021, 16:38, Разное
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Новую модификацию флагманского смартфона выпустила компания Redmi. K40 Bruce Lee Special Edition, как видно из названия, посвящен знаменитой звезде боевиков Брюсу Ли.
Новый продукт китайской сферы мобильных технологий посвящен спорту и кинематографу. Актер Брюс Ли трагически погиб в возрасте 32 лет 48 лет назад, в 1973-м. Память легендарного мастера боевых искусств решила почтить китайская IT-корпорация Xiaomi, выпустив специальную модификацию смартфона суббренда Redmi K40 Bruce Lee Special Edition. Технические характеристики устройства не отличаются от базовой игровой модели, выведенной на рынок накануне.

В Redmi K40 Bruce Lee Special Edition установлен тот же Super AMOLED-экран диагональю в 6,67 дюйма, изготовленный Samsung. Разрешение дисплея составляет 1080 на 2400 пикселей, а частота обновления изображения и дискретизации равна соответственно 120 и 360 Герц. Быстродействие и производительность новинке обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200 от марки MediaTek.
Вместительность аккумулятора стильной новинки равна 5065 мА·ч., кроме того, он поддерживает быструю 67-ватную зарядку.

Выделяет аппарат из линейки его оформление в черном и жёлтом цветах. Кроме самого корпуса, стильный дизайн получили и аксессуары девайса, чехол, накладка и даже кабель для подключения к компьютеру. Смартфон, выпущенный в честь знаменитого мастера карате, производитель сделал только в одной, наиболее мощной конфигурации ОЗУ. Купить Redmi K40 Bruce Lee Special Edition с 12-гигабайтным чипом оперативной памяти и флэш-накопителем на 256 гигабайт можно будет по цене 430 долларов США.

Источник: www.ixbt.com



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