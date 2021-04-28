Владимир Епифанцев признался, что практически не общается с сыновьями

Героем программы Бориса Корчевникова на канале «Россия 1» стал Владимир Епифанцев. Во время съемок «Судьбы человека» актер признался, что практически не общается с детьми. Он разъяснил телеведущему, почему так произошло.

Наследников Владимиру Епифанцеву родила Анастасия Веденская. По словам артиста, когда они приняли решение разойтись, его мать не могла скрыть радости. Женщины так и не смогли найти общий язык. В результате, бабушка практически не встречается с внуками. Актер общается с сыновьями, но очень редко. С Орфеем он может иногда увидеться, а с Гордеем разговаривает исключительно по телефону. Владимир Епифанцев пожаловался, что недавно хотел увидеться с младшим сыном, но его не отпустили, наказав за опоздание на занятия по английскому. Звездному отцу кажется, что на Орфея слишком часто сваливают вину и упрекают ребенка.

Как пишет издание «Глобалмск», актер надеется, что дети захотят общаться с ним в будущем, когда вырастут. Владимир Епифанцев надеется, что сыновья поймут его, так как они с ним «одно целое».