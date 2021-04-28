 

Ведущая Екатерина Андреева легла в швейцарскую клинику ради “осиной талии”

28.04.2021, 16:38, Разное
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Известная российская ведущая Екатерина Андреева отправилась в Швейцарию для прохождения курса похудения в области талии. Она отметила, что эта часть тела должна быть осиной.
Швейцария закрыта для туристов на время пандемии коронавируса, но из РФ туда можно попасть на обследование в одну из клиник. Андреева много слышала о медицинской программе доктора Chenot. В Италии она уже много раз использовался сбалансированный метод восточных практик и западных технологий. Теперь пройти процедуры можно в Швейцарии.

После прохождения специального курса талия Екатерины Андреевой должна стать тонкой. В этом помогут специальные препараты и правильное питание. Важно воспитывать в себе силу воли и прибегать к вакуумному прессингу. Ведущая рассказала, что на страже красоты и стройности стоят новые технологии. Она показала себя во время процедуры, где лежит под аппаратом, налаживающим кровообращение. В результате появляется легкость во всем.

По словам Андреевой, висцеральный жир представляет собой проблему для здоровья. К тому же для красоты он не дает ничего хорошего. Поклонники отметили, что ведущая для своих лет выглядит просто замечательно. Они пожелали ей успешного прохождения коррекционного курса.



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