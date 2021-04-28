В Рыбинске построили новый причал

28.04.2021, 16:50, Эксклюзив

Теги: Благоустройство, Водохранилище, Волга, Общество, Праздник, Сарказм, Туризм

В мэрии Рыбинска прокомментировали информацию о том, что туристические теплоходы не будут останавливаться в городе по причине затопления причала.

– Это не соответствует истине, – пояснили в пресс-службе. – Теплоходы прибудут по графику, но остановка в городе временно не предусмотрена.

По словам чиновников, причина не в половодье, а в 10-дневных выходных, и ограничений связанных с предотвращением распространения туристами коронавирусной инфекции.

– В соответствии с указом президента о дополнительных выходных днях, оператор причала принял решение распустить всех на работников на праздничные каникулы с 1 по 10 мая, – пояснили чиновники.

При этом, по их словам, в городе все готово для принятия теплоходов даже при высоком уровне воды и подтоплении набережной.

– Вчера мэр города лично проверил установленные буйки, установленные на месте нового подводного причала у здания лоцманской биржи, а также переход-галерею, – пояснил источник.

Как выяснил ryb.ru, подводный причал сделан в стиле хай-тек – из металлического профиля, оставшегося после установки дорожных ограждений, и водостойкого пластика от местных производителей бытовых отходов. Работы по его строительству были запланированы еще несколько лет назад (после первых подтоплений) и велись всю зиму, чтобы не мешать судоходству.

Для удобства пассажиров, выход из него оборудован на месте бывших заглубленных контейнеров расположенных на Волжской набережной в створе ул. Ломоносова. Кроме того, благодаря стеклянной обшивке, приезжающие туристы смогут насладится видами исторической части подводного Рыбинска во всей первозданной красе и купить сувенирную продукцию «Рыбинских рыбок».

– К сожалению, из-за выходных дней и коронавирусных ограничений нам пришлось отменить торжественное открытие нового причала намеченное на 1 мая, – отметили в пресс-службе мэрии. – Однако, по согласовании с Росводгидроресурсом, презентация его состоится позже, накануне празднования 950-летнего юбилея муниципального образования городской округ город Рыбинск.

Предполагается, что в это день, для поднятия уровня воды в Волге, будут полностью открыты оба шлюза в Переборах.