Япония объявила в розыск двух граждан России по подозрению в причастности к землетрясению 2011 года

Правительство Японии объявило о наличии “серьезных подозрений” в адрес двух граждан России, предположительно причастных к масштабному землетрясению в 2011 году, повлекшему аварию на АЭС “Фукусима-1” и множество других разрушений.

– Существуют серьёзных подозрения, касающиеся двух россиян, въехавших в страну по подложным паспортам граждан Сербии и Узбекистана. Они пробыли в Японии 8 дней и уехали 9 марта, за два дня до землетрясения, – рассказали в прокуратуре Токио.

Подозреваемые, как отмечается в пресс-релизе, особенно интересовались шпилем местной телебашни, который затем рухнул от полученных повреждений. Также они посетили институт сейсмологии в составе группы туристов, а затем покупали продукты в магазине 7-ELEVEN на севере города, где спустя 9 лет произошло замыкание проводки.

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