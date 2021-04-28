 

Росатом создал компанию по производству оборудования для кораблей

28.04.2021, 16:06, Новости дня
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В Архангельске открыли компанию «АЭМ-Пропульсия», которая займется производством и поставками элементов пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации Росатом «Атомэнергомаш».

В настоящее время идут работы по модернизации производственной площадки «АЭМ-Пропульсии». Отмечается, что компания прорабатывает возможность выступить в качестве комплектного поставщика валолинии в сборе, которая является одной из наиболее ответственных частей судна, передает РИА «Новости».

Вместе с тем «АЭМ-Пропульсия» планирует предлагать заказчикам «пакетные» решения для судостроения – комплексные поставки всего пропульсивного комплекса судна в целом.

В «Атомэнергомаше» рассказали, что «АЭМ-Пропульсия» начала сотрудничество с АНО «Судпром» для повышения конкурентоспособности, технологичности и продвижения товаров и услуг на внутреннем рынке. 

Отметим, пропульсивый комплекс – это гидромеханическая система, которая сочетает все элементы, необходимые для движения судна. 



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