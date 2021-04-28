 

Суд вернул дочери Баталова квартиры

28.04.2021, 16:06, Новости дня
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Договор с квартирами и договор о пожизненном содержании, заключенные актрисой Натальей Дрожжиной с дочерью советского артиста Алексея Баталова Марией, расторгнут судом, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры … в интересах Марии Баталовой [дочь актера, от имени которой заключала договоры вдова актера] о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной», – сообщается на сайте ведомства.

Основанием для иска были результаты проверки прокуратуры ЦАО Москвы, в ходе которой было установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери – Марии Баталовой, под влиянием обмана подписала договоры пожизненного содержания с иждевением, предметами которых являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве собственности на квартиру площадью 54,7 квадратных метра.

Дрожжина на основании этих договоров приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости. Суд удовлетворил исковые требования полностью.

Также под контролем прокуратуры находится расследование уголовного дела по мошенничеству с имуществом семьи Баталова. По материалам дела, вдова и дочь известного актера обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (1953-1957), снялся в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой», поставил фильмы «Шинель», «Три толстяка» и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005). На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Он умер 15 июня 2017 года.



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