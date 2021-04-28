Девчачий праздник: Оксана Самойлова и ее дочь Майя отметили один день рождения на двоих

Бизнесвумен, блогер, многодетная мать, и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в минувший вторник отпраздновала 33-летие. Четыре года назад в свой день рождения она сама себе сделала самый необычный подарок – родила третьего ребенка. Младшую дочь Оксана и Джиган решили назвать Майей. Теперь 27 апреля в их семье – двойной праздник.

Минувший вторник, 27 апреля, именинница в этот раз полностью посвятила дочери. Для 4-летней Майи и остальных троих детей – двух дочерей и сына – родители построили свой Диснейленд в доме и во вдоре. Там были и почти что живые динозавры, и надувные горки, и батуты, и автомат с конфетами, и, конечно, море шаров и праздничный торт со свечами. Мама без поздравлений тоже не осталась: дети зачитали ей заранее выученные стихи, чем растрогали Оксану до слез.

Майюшка, мой маленький ангел, ей сегодня 4! Всего лишь 4 годика, представляете?! Ты все еще такая малышка, но с очень взрослыми мыслями. Мой упрямый телец с добрым сердечком. Мы с тобой с одной планеты и понимаем друг друга без слов. Пусть так будет всегда! С днем рождения, моя любовь! – поздравила знаменитая мама свою дочку.

Поздравления в свой адрес Самойлова начала принимать еще накануне, не оглядываясь на суеверия. Оксана опубликовала фотографии из новой фотосессии и рассказала многочисленным подписчикам своего Instagram – у нее их почти 14 миллионов – как чувствует себя в свои 33 года.

Я начинаю принимать ваши поздравления уже сегодня. Потом что завтра еще Майюшку поздравлять надо. Тесновато вдвоем на одном торте. Ну что. Вот мне и 33, почти 33. 33 – это когда ты уже взрослый, но еще очень молодой. Скажу без скромности – я молодец, я полностью реализована, я подарила жизнь аж четырем прекрасным деткам, я добрая, умная и офигенная! И я уверена, что впереди меня ждет еще очень много новых высот и самая яркая счастливая жизнь! С наступающим др меня! И в свой день рождения я хочу пожелать каждой из вас, девчата сиять ярче звезд, гореть любимым делом, любить всем сердцем, ничего не бояться, и всегда идти только вперед с высоко поднятой головой, потому что каждая из нас королева, и это не обсуждается! – написала Оксана. Что же касается вечеринки по случаю своего рождения, то Оксана пообещала устроить ее позже, потому что “сейчас ей нужны силы на восстановление”.

Напомним, что Самойлова не только популярный блогер, но и успешный бизнесмен. Она владеет несколькими брендами и активно развивает их в том числе и через социальные сети. Оксана официально с 2012 года супруга Дениса Устименко-Вайнштейна, которого публика знает как рэпера Джигана. В прошлом году пара, у которой четверо детей, была на грани развода. Оксана даже отнесла документы в суд. Причиной стало неадекватное поведение Джигана, которое он демонстрировал в социальных сетях, слухи о его изменах и видео, якобы их подтверждающие, странные игры с собственными детьми и не менее странные высказывания. Но в конце концов, Оксана и Джиган решили сохранить семью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оксана Самойлова Джиган (@samoylova__oxana_fan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оксана Самойлова Джиган (@samoylova__oxana_fan)