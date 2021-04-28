Власти Кипра незаконно выдали 3500 «золотых» паспортов

Власти Кипра незаконно выдали 3500 «золотых» паспортов родственникам предпринимателей в рамках программы по получению гражданства страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает агентство Associated Press, корреспонденты которого ознакомились с докладом независимой комиссии, изучающей проблемы с паспортами по поручению президента страны Никоса Анастасиадеса.

Комиссия пришла к выводу, что часть документов, выданных за 13 лет существования программы, получили взрослые члены семей инвесторов, хотя правила этого не предусматривают. Всего за этот период гражданство Кипра получили около 7000 инвесторов. Кроме того, паспорта выдавались бизнесменам, которые не подпадали под соответствующие критерии.

Гражданство Кипра давало получателям все привилегии жителей Европейского союза: в частности, это обеспечивало вложившихся в экономику страны предпринимателей правом свободно перемещаться между 27 странами-членами ЕС.

Программу выдачи «золотых» паспортов свернули в ноябре прошлого года после журналистского расследования. Тогда сотрудники телеканала «Аль-Джазира» выяснили, что получить гражданство за инвестиции может даже тот, кто был осужден у себя в стране за отмывание денег.

За год до этого власти Кипра начали пересмотр обоснованности предоставления гражданства 26 инвесторам из разных стран. В рамках проверки «золотого» паспорта лишился российский бизнесмен Олег Дерипаска, его дети и предприниматели, связанные с делом экс-полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

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