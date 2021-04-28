Заседание СНБО состоится через несколько недель – Офис президента

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал 28 апреля каналу “Украина 24”.

“У нас была встреча с секретарем СНБО [Алексеем Даниловым], руководителями областей, где есть Азовское и Черное море, а также с руководителями правоохранительных органов этих областей. Это Донецкая, Николаевская, Одесская, Запорожская область. Вместе мы проговорили, как обезопаситься, чтобы Украина в любом случае, будем надеяться, что это не потребуется, но чтобы мы были в безопасности и понимали, как сотрудничают все наши правоохранительные органы, а также и военные, территориальная оборона. Было инициировано заседание СНБО по этому поводу. Я думаю, что оно состоится через несколько недель”, – сказал Тимошенко.

Он уточнил, что на вчерашнем заседании руководителям областей, Данилову, главе Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителям были поставлены задачи по разным вопросам.

Контекст:Зеленский анонсировал заседание СНБО 27 апреля по итогам совещания о ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. Даты заседания он не назвал.

Данилов говорил, что заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами “мощного органа – СНБО”. 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, “черными пятницами”.

Последнее заседание состоялось 15 апреля. Президент Владимир Зеленский заявлял, что СНБО ввел санкции против еще ряда людей, которые, по его словам, причастны к контрабанде. Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции. 21 апреля глава государства ввел это решение СНБО в силу. Санкции введены против 13 физлиц и 95 компаний на три года.

На заседании 2 апреля приняли решение ввести санкции против 10 человек, которых совет считает причастными к контрабанде. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

Перед этим заседание прошло 19 марта. На нем СНБО принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и ряда других чиновников.

На заседании СНБО 11 марта была одобрена стратегия деоккупации Крыма и продлены на три года санкции против двух российских банков. Совет также поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

26 февраля СНБО наложил ограничения на 10 бывших украинских офицеров, изменивших Украине, в частности на бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

19 февраля СНБО решил ввести санкции против еще 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на Козака и принадлежащие ему телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne (ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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