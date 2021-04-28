 

Кабмин Украины назначил нового руководителя Госинспекции архитектуры и градостроительства

28.04.2021, 15:54, Новости дня
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На заседании Кабмина был принят ряд кадровых решений. В частности КМУ на должность заместителя главы Государственной налоговой службы назначил Евгения Олейникова.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/572881084104868

По информации “Интерфакс-Украина”, Кривонос в 2019-м – 2020 году занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия “Племенной завод “Плосковский”, в 2015-м –2016 году – работал первым заместителем начальника одесской таможни ГФС Украины.

Контекст:5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.
13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства. 
27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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