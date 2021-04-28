“Счастливые родители”, “Красивая пара”. Джанабаева показала первую прогулку с новорожденной дочерью и мужем

Супруги позируют в кадре на фоне белой коляски с бумажными стаканами в руках.

“Наши первые прогулки. У руля – Валерий Меладзе”, – подписала она снимок.

“Какие счастливые родители”, – прокомментировали фолловеры публикацию.

“Красивая и счастливая пара”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:Джанабаева родила дочь 12 апреля 2021 года. Вместе с Меладзе она также воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). Имя дочери супруги пока что не называют.

Новорожденная стала для Меладзе шестым ребенком. От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

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