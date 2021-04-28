 

Аналитик Чалый назвал заявление Лукашенко о покушении попыткой легитимизации

28.04.2021, 15:50, Разное
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Почти две недели назад Александр Лукашенко заявил, что его пытались убить и “посадить в подготовленный в Гомельской области погреб” его родных. Тогда же стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии. По мнению Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США.

На днях телеканал ОНТ представил кадры с признаниями задержанных. Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев. Якобы именно они планировали устроить госпереворот.

Аналитик Сергей Чалый не ставит под сомнение заявление Лукашенко о заговоре, но предлагает задуматься. Например, эксперт обратил внимание на недостаток доказательств в этой истории. Мол, государственные телеканалы предлагают просто поверить в случившееся, не приводя весомые аргументы.

Обращая внимание на обвинения Лукашенко в адрес спецслужб США, Чалый решил напомнить, что советник Джо Байдена по внешнеполитическим вопросам Майкл Карпентер всегда был лоялен к Минску и говорил о важности сотрудничества американского и белорусского правительств.

Слова президента Белоруссии про “погреб” Чалому тоже показались странными. “Откуда погреб в Гомельской области?”, – задался вопросом эксперт. Аналитик заметил, что варианты покушения, озвученные Александром Григорьевичем, – исторические параллели.

“Тут и джипы, упоминаемые в связи с Каддафи, и вариант Анвара Садата, убитого на военном параде в 1981 году президента Египта”, – сказал Чалый.

По мнению Сергея Чалого, Александр Лукашенко продолжает всех убеждать, что протесты не могут быть мирными. Его заявление о покушении – попытка еще большей легитимизации, считает эксперт.



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