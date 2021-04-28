 

Политолог Гаспарян назвал “шизофренией” идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

28.04.2021, 15:50, Разное
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Политолог Армен Гаспарян высмеял идею украинского президента. Эксперт в шутку перечислил еще несколько мест, где могут состояться переговоры, если Ватикан ответит отказом. По его словам, Владимир Зеленский может рассмотреть в качестве вариантов Тибет, Мекку или даже Норвегию.

Гаспарян считает, что президент Украины “ляпнул очевиднейшую глупость”. Он уверен: слова Зеленского должны оценивать квалифицированные специалисты – психиатры. “Это шизофрения. Едва ли это должны комментировать политические эксперты”, – цитирует его “Пятый канал”.

Украинский лидер на днях дал интервью итальянской газете La Repubblica. Он ответил положительно на вопрос, может ли Ватикан стать местом его встречи с президентом России. Зеленский подчеркнул, что город-государство лучше всего подходит для диалога о мире.

Ранее “Дни.ру” написали, что глава Украины поручил своей администрации договориться о встрече с Путиным. Политик заявил, что намерен обсудить с коллегой вопросы русского языка и церкви. Однако эксперты полагают, что Владимир Зеленский захочет поговорить о Донбассе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа двух президентов будет касаться двусторонних отношений. Попытки Владимира Зеленского перейти на тему конфликта на юго-востоке Украины будут жестко пресекаться. Подробнее о позиции России в этом вопросе Вы прочитаете здесь.



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