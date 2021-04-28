 

«Нужна химия»: Стас Пьеха считает знакомства через Tinder глупостью

28.04.2021, 15:44, Разное
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Стас Пьеха признался, что никогда не станет искать возлюбленную с помощью приложений для знакомств. Общение в такой соцсети как Tinder он считает глупостью.
По словам певца, прежде чем вступать в какие-то отношения, между людьми должна образоваться «химия». Поэтому, он выступает за знакомства в живую, так как по фотографии в Сети это ощутить невозможно. 40-летний артист против того, чтобы заводить контакты таким образом. Свою личную жизнь Стас Пьеха скрывает. С матерью своего сына, который появился на свет в 2014 году, певец расстался. Пресса приписывала ему романы со многими знаменитыми женщинами, но он эти слухи никак не комментирует. После выхода нового клипа под названием «Гордость», фанаты предположили, что Стас Пьеха влюблен. Свой статус артист не прокомментировал, но признался, что ему нравятся девушки «с детским лицом».

Стаса Пьеху недавно разоблачили в популярном шоу «Маска». Оказалось, что под костюмом Неваляшки прятался именно он. Певец был одним из фаворитов жюри и зрителей проекта. Артист поделился своим мнением по поводу участников, которые еще остались в шоу. Он думает, что под костюмом Змеи может прятаться участница «Фабрики звезд». У Зайца отличное чувство юмора, а кто такая Лама, артист даже не подозревает. Его личным фаворитом является Крокодил, так как у него необычайно красивый тембр и отличная техника владения голосом.



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