 

Ксения Собчак призналась, что всю жизнь страдает от не фотогеничности

28.04.2021, 15:44, Разное
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В своем микроблоге Instagram Ксения Собчак опубликовала новое фото, на котором она позирует, глядя в сторону. Известная журналистка призналась, что всю жизнь мучится от своей не фотогеничности.
Первое, что говорят Ксении Собчак незнакомые люди при встрече: «А в жизни Вы намного лучше!». Экс-ведущая «ДОМа-2» уже смирилась с тем, что не может позировать как фотомодель. При этом, такое мнение поклонников ее утешает. Ксения Собчак убеждена, что лучше выглядеть хорошо и привлекательно в жизни, а не на снимках.

Подписчики написали, что для них супруга Константина Богомолова прекрасна как в реальности, так и на фотографиях. Многие оценили образ Ксении Собчак в принтованном платье в пол, который она дополнила черными бусами и поясом, а также коричневыми замшевыми сапогами и маленькой сумочкой Журналистке посоветовали принимать себя такой, какая он есть, а также почаще улыбаться, так как это ей очень идет.



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